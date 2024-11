Με διπλή παρουσία ο Παναθηναϊκός στο Top 10 της Euroleague της 8ης αγωνιστικής.

Η 8η αγωνιστική της Euroleague ανήκει ήδη στο παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πρόσφεραν ένα από τα καλύτερα ματς της τρέχουσας σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τη νίκη στο ΟΑΚΑ με 94-89.

Στη λίστα με τις κορυφαίες φάσεις των αναμετρήσεων, στην 3η θέση βρίσκεται η τάπα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στον Μόουζες Ράιτ ενώ την πρώτη θέση καταλαμβάνει ένα «δίδυμο» το οποίο έχει αποκτήσει σταθερή θέση στα Top 10, ο Κέντρικ Ναν με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που συνεργάστηκαν άψογα με alley oop.

