Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Αξίζετε πολλά, το ταβάνι μας είναι πολύ, πολύ ψηλό παιδιά» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού έδωσε με τον τρόπο του συγχαρητήρια στους παίκτες του αναφέροντας το πόσο δύσκολο ήταν το «ντέρμπι» και έδωσε το μήνυμά του για τη συνέχεια.

Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν στην Euroleague, ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει νικηφόρα από το ΟΑΚΑ, έχοντας επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 94-89.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο που έβγαλε στη δημοσιότητα η ομάδα του Πειραιά, μιλώντας στα αποδυτήρια ανέφερε ότι το «ταβάνι» της ομάδας βρίσκεται πολύ ψηλά.

«Δεν θέλω να πω κάτι σοβαρό, αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά στο δεύτερο μέρος και ήμασταν μπροστά στο σκορ για 39 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Ήμασταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι, ενώ ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ καλά στο δεύτερο μέρος. Αξίζετε πολλά, το ταβάνι μας είναι πολύ, πολύ ψηλό παιδιά. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι».

