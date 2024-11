Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν πρωταγωνιστής σε άμυνα και επίθεση για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την 8η αγωνιστική της EuroLeague με τις δύο ομάδες να χαρίζουν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού ωραίες φάσεις.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ο Ισπανός φόργουορντ σταμάτησε στον αέρα τον Σάσα Βεζένκοβ, ενώ ολοκλήρωσε ο ίδιος τον αιφνιδιασμό της ομάδας του, σκοράροντας με λέι-απ στο ανοιχτό γήπεδο έπειτα από την πάσα του Κώστα Σλούκα.

.@juanchiviris41 doing it ALL himself 💪 #MotorlaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/ABMKTw2Pfz