Ο Κέντρικ Ναν και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν συνδυάστηκαν άψογα και πρόσφεραν μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του «ντέρμπι».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague και παράλληλα στο πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» της τρέχουσας σεζόν που γίνεται στο ΟΑΚΑ.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου, συγκεκριμένα ενώ απέμενε περίπου 1:20 για τη λήξη της περιόδου, ο Κέντρικ Ναν ύψωσε ψηλά τη μπάλα και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν κάρφωσε επιβλητικά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο εντυπωσιακά το alley oop.

