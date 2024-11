Ιδιαίτερο τον κλίμα στο Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης, αφού στο πλαίσιο του αγώνα ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ τιμήθηκε από τους Ιταλούς μπαίνοντας στο «πάνθεον» του συλλόγου.

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ ταυτίστηκε με τη σύγχρονη ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης όμως την ίδια στιγμή αποτέλεσε σημείο αναφοράς και της Αρμάνι Μιλάνο τα τελευταία χρόνια όταν και πέρασε από το Μιλάνο την τριετία 2019-2022.

Ο 38χρονος παλαίμαχος, πλέον, πλέι-μέικερ ήταν το τιμώμενο πρόσωπο του αγώνα ανάμεσα στους Μιλανέζους και τους Μαδριλένους, αφού μπήκε στο «πάνθεον» του ιταλικού συλλόγου και είδε την φανέλα με το Νο.13 να αποσύρεται.

Στο πλαίσιο μιας συγκινητικής στιγμής, ο Ροντρίγκεθ τιμήθηκε από την Αρμάνι έχοντας μαζί του την οικογένειά του και λαμβάνοντας την αποθέωση από το κοινό του «Unipol Forum» στο οποίο αγωνίστηκε 99 φορές σε επίπεδο EuroLeague.

Into the @OlimpiaMI1936 Hall of Fame👏



During halftime, fans celebrated Sergio Rodriguez career and his time in 🇮🇹!



Don't miss the full ceremony👇 pic.twitter.com/sdgQElMdsa