Ο Κέβιν Πάντερ της Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε ο MVP της Euroleague για το μήνα Οκτώβριο, με τον Αμερικανό γκαρντ να εξαργυρώνει τις καλές του εμφανίσεις με τους «μπλαουγκράνα».

Ο 31χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε τον πρώτο μήνα της σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 18.6 πόντους, 1.9 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 1.4 κλεψίματα με 47.2% στα τρίποντα σε 25 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 19.9 βαθμούς στο σύστημα PIR.

Με τον Πάντερ να πρωταγωνιστεί, η Μπαρτσελόνα είχε ρεκόρ 5-2 τον Οκτώβριο, κάτι που οδήγησε στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, μαζί με τον Παναθηναϊκό, τη Φενέρμπαχτσε και την Μπάγερν.

