Ο Σαμπάζ Νέιπιερ αναδείχθηκε σε πολυτιμότερος παίκτης της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Το πρώτο μισό της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague ολοκληρώθηκε. Ένας από τους μεγάλους της πρωταγωνιστές ήταν ο Σαμπάζ Νέιπιερ, ο οποίος αναδείχθηκε σε MVP της 6ης αγωνιστικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος γκαρντ ήταν καθοριστικός στη νίκη της Μπάγερν Μονάχου επί της Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία με 87-84, έχοντας συνολικά 16 πόντους (3/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7/7 βολές) ενώ παράλληλα μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ σε 32:15 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας με αυτόν τον τρόπο 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

He called GAME on top of an electric performance ⚡️@ShabazzNapier is the MVP of Round 6 🏆



'MVP of the Round' I @PaniniAmerica pic.twitter.com/yOvEPgf8Yx