Η EuroLeague δεν έχει ξεχάσει τα όσα έκανε ο Κώστας Σλούκας στην πιο πρόσφατη αγωνιστική του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε συνέχεια στο σπουδαίο «διπλό» επί της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη με μια νέα μεγάλη εκτός έδρας νίκη, αυτή τη φορά στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού για την Stoiximan GBL.

Λίγο πριν την έναρξη της νέας «διαβολοβδομάδας», η EuroLeague φρόντισε να αποθεώσει τον Κώστα Σλούκα για την μεγάλη εμφάνιση που σημείωσε κόντρα στην πρώην ομάδα του στην Τουρκία με τους 13 πόντους, τα 5/7 σουτ, τα 3 ριμπάουντ, τις 3 ασίστ και κυρίως τα κρίσιμα καλάθια για να γείρει την πλάστιγγα υπέρ των «πρασίνων».

Big night for Sloukas in Istanbul on R4 ☘️@Paobcgr pic.twitter.com/rWDdXgcoHE