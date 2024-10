Ο Τι Τζέι Σόρτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της εκτός έδρας νίκης της Παρί στο γαλλικό ντέρμπι της Euroleague κόντρα στη Μονακό και παράλληλα αναδείχθηκε πολυτιμότερος της πέμπτης αγωνιστικής.

Συγκλονιστική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Τι Τζέι Σορτς το βράδυ της Πέμπτης (24/10), οδηγώντας την Παρί σε σπουδαίο «διπλό» μέσα στην έδρα της Μονακό επικρατώντας με σκορ 87-80.

Ο γκαρντ των Παριζιάνων «διέλυσε» το σύστημα αξιολόγησης με 38 βαθμούς και δεν άφησε περιθώριο σε κάποιον άλλο παίκτη να του στερήσει το βραβείο του MVP της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Σόρτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι κόντρα στους Μονεγάσκους, σκοράροντας 28 πόντους, ενώ «εμπλούτισε» τη στατιστική του με 10 ασίστ για κανένα λάθος. Παράλληλα «μάζεψε» τέσσερα ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 9/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/9 βολές έχοντας τέλος και εννέα κερδισμένα φάουλ.

