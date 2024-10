Ραζνάτοβιτς για Πετρούσεφ: «Ευχαριστώ τους Αγγελόπουλους που σεβάστηκαν τις επιθυμίες του παίκτη»

Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας συμφώνησαν στον δανεισμό του Φίλιπ Πετρούσεφ από τους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά σε αυτούς του Βελιγραδίου, με τον μάνατζερ του παίκτη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς να ευχαριστεί την διοίκηση του Ολυμπιακού για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας μια σειρά εξελίξεων που απασχόλησε αρκετά τους τελευταίους μήνες.

Ο μάνατζερ του 24χρονου φόργουορντ/σέντερ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν παρέλειψε μεταξύ άλλων να ευχαριστήσει τους προέδρους του Ολυμπιακού για την κατανόηση που έδειξαν αναφορικά με τις επιθυμίες του παίκτη.

«Ο Φίλιπ Πετρούσεφ θα αγωνιστεί για τον Ερυθρό Αστέρα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την διοίκηση του Ολυμπιακού και ειδικότερα τους αδελφούς Αγγελόπουλους που κατανόησαν την επιθυμία του παίκτη να αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα και περισσότερο χρόνο στο παρκέ!».

Filip Petrusev ll play for the @kkcrvenazvezda as a loaned player until the end of season. I feel the need to thank the management of @Olympiacos_BC, and especially to the Angelopoulos brothers, for understanding his desire for greater role in the team and more time on the court!