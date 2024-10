Ο Τεό Μαλεντόν υπέγραψε την ανατροπή της Βιλερμπάν κόντρα στην Μπασκόνια και παράλληλα αναδείχθηκε πολυτιμότερος της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague.

Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Τεό Μαλεντόν το βράδυ της Παρασκευής (18/10) υπογράφοντας την ανατροπή νίκης για την Βιλερμπάν κόντρα στην Μπασκόνια.

Με τους 36 βαθμούς που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης, ο 23χρονος γκαρντ είχε την καλύτερη επίδοση από κάθε άλλον την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, κερδίζοντας το σχετικό βραβείο MVP.

Ο Μαλεντόν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τους Ισπανούς, σκοράροντας 25 πόντους, νούμερο που αποτέλεσε και ρεκόρ καριέρας, με 1/3 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 8/8 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη και 7 κερδισμένα φάουλ.

