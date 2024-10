Τεόντοσιτς: Η αδιανόητη ασίστ... quarterback του Μίλος για το buzzer beater του Μίλερ-ΜακΙντάιρ (vid)

Ο Μίλος Τεόντοσιτς μάγεψε για άλλη μια φορά, ενώ ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ νίκησε τον χρόνο.

Είναι ένας... μάγος πάνω στο παρκέ. Ο Μίλος Τεόντοσιτς αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία του μπάσκετ και το έδειξε για άλλη μια φορά στο ματς του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στη Μπάρτσα.

Ο Σέρβος είχε την μπάλα στην επαναφορά και 2.1 δευτερόλεπτα απέμεναν στο ρολόι πριν το ημίχρονο. Με μια αδιανόητη πάσα με στυλ quarterback στο ΝFL, βρήκε τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ που εκτέλεσε εντυπωσιακά για τρεις.

Απολαύστε τη φάση

WHAT WAS THAT???



Quarterback skills from Milos Teodosic and Codi Miller-McIntyre scores at the buzzer👀#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/aksPwc1IPz