Ο Δημήτρης Ιτούδης συναντήθηκε με τον Μάικ Μπατίστ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Τορόντο, φέρνοντας στην μνήμη τις κοινές ημέρες τους στον Παναθηναϊκό.

Μια εμπειρία με άρωμα NBA βίωσε ο Δημήτρης Ιτούδης τις τελευταίες ημέρες, καθώς βρέθηκε στο Τορόντο προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις προπονήσεις και τα παιχνίδια προετοιμασίας των Ράπτορς λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο άλλοτε προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και της Φενέρμπαχτσε, αντάμωσε με τον Μάικ Μπατίστ που αποτελεί μέλος του τεχνικού επιτελείου των Καναδών και με τον οποίο φυσικά συνυπήρξαν στον Παναθηναϊκό AKTOR, φέρνοντας μεγάλες επιτυχίες.

«Πάντα υπέροχο να σε βλέπω, Μάικ Μπατίστ! Ένας αληθινός φίλος και συμπαίκτης φέρνοντας εκπληκτικές αναμνήσεις από τις ημέρες μας στον Παναθηναϊκό. Εννέα χρόνια, τρεις τίτλοι EuroLeague και αμέτρητα πρωταθλήματα μαζί!», ήταν το tweet του Δημήτρη Ιτούδη για τη συνάντησή του με τον άλλοτε σέντερ των «πρασίνων» με τον οποίο είχε συνεργαστεί ως βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

It’s always great to see you, @coachmb1977 ! A true friend and teammate, bringing back amazing memories from our @Paobcgr days - 9 years, 3 @EuroLeague trophies, and countless championships together! pic.twitter.com/WOlkZAjKLB

Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός ευχαρίστησε την ομάδα του Τορόντο και τον Σέρβο προπονητή της ομάδας, Ντάρκο Ραγιάκοβιτς για τη φιλοξενία:

«Ευχαριστώ φίλε μου κόουτς Ντάρκο Ραγιάκοβιτς για την ευγενική πρόσκληση και τη ζεστή φιλοξενία στο Τορόντο! Κάθε επιτυχία στην ερχόμενη σεζόν του NBA και ένα μεγάλο ευχαριστώ που δέχθηκες να φιλοξενήσεις τους συμμετέχοντας στο 5ο Coaches Academy της Ένωσης Προπονητών της EuroLeague την προσεχή άνοιξη».

Thank you, my friend Coach @DRajakovic, for the kind invitation and warm hospitality in Toronto! Best of luck for the upcoming season in @NBA, and a special thanks for accepting to host our @HeadCoachesOrg Coaches Academy 5th generation participants this upcoming spring! pic.twitter.com/erI6B7swpZ