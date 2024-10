Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε εύκολα εκτός έδρας επί της Άλμπα Βερολίνου με σκορ 78-71, βγάζοντας αντίδραση μετά το «κάζο» της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Η Φενέρμπαχτσε χωρίς να... ιδρώσει, πήρε την εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, επικρατώντας των Γερμανών με σκορ 78-71, σε ένα ματς ωστόσο που δεν διεκδίκησε «δάφνες ποιότητας».

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης παρότι είδε την Άλμπα να πλησιάζει στο σκορ στο τέλος, ουσιαστικά ποτέ δεν απειλήθηκε και με αυτόν τον τρόπο «βελτίωσε» το ρεκόρ της στην Euroleague σε 3-1, παίρνοντας παράλληλα μια νίκη μεγάλης ψυχολογικής σημασίας, μετά την εντός έδρας βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Η Άλμπα Βερολίνου «υποχώρησε» στο 1-3, χωρίς να καταφέρει να σταθεί ιδιαιτέρως ανταγωνιστική κόντρα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να μην εντυπωσίασαν, όμως είχαν σε καλό βράδυ τον Νικολό Μέλι που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Ματέο Σπανιόλο που πέτυχε 13 πόντους.

Μπορεί η Άλμπα Βερολίνου να στερείται ποιότητας έναντι των υπόλοιπων «μονομάχων» της Euroleague, κατάφερε όμως να ξεκινήσει ανταγωνιστικά το παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο «καπαρώνοντας» το προβάδισμα με σκορ 16-15, φτάνοντας την υπέρ τους διαφορά μέχρι και στους επτά πόντους (16-9), πριν μειώσουν οι φιλοξενούμενοι.

