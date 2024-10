Το εντυπωσιακό μπλοκ του Μόουζες Ράιτ βρίσκεται στη δεύτερη καλύτερη θέση του Top 10 της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague.

Το πρώτο μισό της πρώτης «διαβολοβδομάδας» της σεζόν ολοκληρώθηκε, με το τέλος της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague. Όλες οι αναμετρήσεις πρόσφεραν εντυπωσιακό θέαμα στους θεατές ενώ μέσα στις κορυφαίες φάσεις βρίσκεται και ένα στιγμιότυπο του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχτηκαν στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο, με την ομάδα του Πειραιά να παίρνει τη νίκη με 89-68. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Μόουζες Ράιτ κατάφερε να κάνει τάπα πάνω στην προσπάθεια του Σέιβον Σιλντς και στη συνέχεια ο Άλεκ Πίτερς βρήκε τρίποντο.

Αυτή η φάση βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βίντεο με τις πιο εντυπωσιακές στιγμές από την πιο πρόσφατη αγωνιστική.

