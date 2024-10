Ο Μόουζες Ράιτ έπαιξε τρομερή άμυνα και στη συνέχεια ο Άλεκ Πίτερς «εκτέλεσε» για τρεις πόντους κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Στην τρίτη αγωνιστική της Euroleague, ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο. Στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου μάλιστα, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προσφέρουν μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της βραδιάς.

Την αρχή έκανε ο Μόουζες Ράιτ που σταμάτησε με επιβλητικό άλμα τον Σέιβον Σιλντς και στη συνέχεια, ο Άλεκ Πίτερς πήρε την μπάλα στη γωνία και «εκτέλεσε» για τρεις πόντους, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +8 (32-24).

