Ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ τα είπε με τους συμπατριώτες του από την Παρί, με την γαλλική ομάδα να ανεβάζει σχετικό βίντεο χρησιμοποιώντας ιδιαίτερη λεζάντα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται το βράδυ της Τρίτης (15/10, 21:30) στην έδρα της Παρί για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.

Στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης προπόνησης των «πρασίνων», ο Ματίας Λεσόρ είχε την ευκαιρία να τα πει με τους συμπατριώτες του από την γαλλική ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, οι Ναντίρ Χαϊφί, Γιακούμπα Ουαταρά και Μπάντζα Σι (πρώην παίκτης της ΑΕΚ), υποδέχτηκαν με θέρμη τον σέντερ του «τριφυλλιού», ενώ η Παρί ανέβασε ένα σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, οι άνθρωποι της ομάδα χρησιμοποίησαν μια ιδιαίτερη λεζάντα κάνοντας λόγο για «Reunion πρωταθλητών Ευρώπης (και παίκτες της Εθνικής Γαλλίας)», αφού υπενθυμίζεται πως οι Χαϊφί και Σι είχαν κατακτήσει το EuroCup την περσινή σεζόν, ενώ φυσικά ο Λεσόρ είναι εν δυνάμει πρωταθλητής της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό.

