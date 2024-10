Ο Ματ Τόμας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο με αποτέλεσμα η Άλμπα Βερολίνου να στερηθεί τις υπηρεσίες του για αρκετές εβδομάδες.

Το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο γόνατο τον τελευταίο καιρό ο Ματ Τόμας, αποδείχθηκε αρκετά σοβαρό με αποτέλεσμα να περάσει στην πόρτα του χειρουργείου.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν της Άλμπα Βερολίνου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την περασμένη Πέμπτη (10/10) και τέθηκε νοκ-άουτ για αρκετό καιρό δίχως να έχει εξακριβωθεί το διάστημα της απουσίας του, χάνοντας το ξεκίνημα της φετινής σεζόν στην οποία δεν έχει προλάβει μέχρι στιγμής να αγωνιστεί.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο 30χρονος σούτινγκ-γκαρντ μέτρησε 10.1 πόντους με 43% στο τρίποντο, 2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε 22 λεπτά μέσο όρο και 30 παιχνίδια με τη φανέλα της Άλμπα στην Euroleague.

Verletzungsupdate 🩹



Matt Thomas wird uns leider noch mehrere Wochen fehlen. Aufgrund hartnäckiger Knieprobleme wurde unser Co-Kapitän am Donnerstag im Unfallkrankenhaus Berlin operiert.



Get well soon, Matt! 🙏



📸 Tilo Wiedensohler pic.twitter.com/sbflSS49Nl