Ιστορία έγραψε το βράδυ της Πέμπτης (10/10) ο Νάντο Ντε Κολό καθώς έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague που «σπάσει» το φράγμα των 4.500 πόντων.

Η Βιλερμπάν πήρε μια σπουδαία νίκη το βράδυ της Πέμπτης (10/10) επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια για την 2η αγωνιστική της EuroLeague και έχοντας τον Νάντο Ντε Κολό για πρωταγωνιστή.

Ο 37χρονος πολύπειρος γκαρντ σημείωσε 16 πόντους και 8 ασίστ συμβάλλοντας τα μέγιστα προκειμένου η γαλλική ομάδα να κάνει σκεφτέ στην φετινή διοργάνωση αλλά και καταγράφοντας ένα σπουδαίο κατόρθωμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντε Κολό «έσπασε» το φράγμα των 4.500 πόντων στην καριέρα του στην EuroLeague, φτάνοντας μέχρι στιγμής τους 4.502 και μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ όπου μέχρι πρότινος βρισκόταν ο Μάικ Τζέιμς των 4.649 πόντων.

Φυσικά, ο άσος της Βιλερμπάν αποτελεί τον δεύτερο σκόρερ στα χρονικά της λίγκας, μόνο πίσω από τον Μάικ Τζέιμς, με τον Βασίλη Σπανούλη να ακολουθεί με 4.455 πόντους και τους Χουάν Κάρλος Ναβάρο και Σέρχιο Γιουλ να συμπληρώνουν την all-time πεντάδα των πρώτων σκόρερ με 4.152 και 3.956 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο εμβληματικός ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης έχει τη δυνατότητα να ανέβει στη λίστα όντας ακόμα εν ενεργεία.

Nando De Colo becomes the second player to reach 4500 points in EuroLeague👏@NandoDeColo I @LDLCASVEL pic.twitter.com/39dPIG2qrM