Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί ένα «σαρωτικό» πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου στο ολοκαίνουργιο ΟΑΚΑ, με τον Κέντρικ Ναν να ολοκληρώνει μια «μαγική» ντρίμπλα και να ευστοχεί σε σουτ τριών πόντων.

Σε μια φάση βγαλμένη από το ΝΒΑ, ο Κέντρικ Ναν πρόσφερε στο κόσμο του «τριφυλλιού» μια υποδειγματική ντρίπλα και μια ακόμα πιο περίτεχνη εκτέλεση για «τρεις», ξεσηκώνοντας το ΟΑΚΑ στο «πόδι».

«Θύμα» των επιθετικών διαθέσεων του Αμερικανού γκαρντ ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς, με τον παίκτη της Μπάγερν να βλέπει τη μπάλα να προσγειώνεται εντυπωσιακά στο καλάθι της ομάδας του.

When you're good, you're good...@nunnbetter_ making it look TOO easy 🥶 #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/jZfr1RQw8j