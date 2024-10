Το νέο glass floor του ΟΑΚΑ ξετρέλανε τους παίκτες του Παναθηναϊκού, με τον Λορέντζο Μπράουν να στέκεται στο κομμάτι της ασφάλειας.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να μπει για πρώτη φορά στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ, με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου στη 2η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports 4 - Live στο Gazzetta), με τους παίκτες των «πρασίνων» να εντυπωσιάζονται.

Με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να μπαίνουν το μεσημέρι της Τετάρτης (9/10) για πρώτη φορά στο νέο παρκέ και να εντυπωσιάζονται. Το glass floor προκάλεσε πολύ θετικές αντιδράσεις σε όλους, με τον Τσέντι Όσμαν να θέλει να το συνοδεύσει με νίκη απέναντι στην Μπάγερν.

Ωστόσο ο Λορέντζο Μπράουν ήταν αυτός που χάρηκε περισσότερο από όλους, πατώντας στο νέο παρκέ του ΟΑΚΑ. Και ο λόγος είναι η ασφάλεια. Οι διαφημίσεις στο glass floor δεν τοποθετούνται με αυτοκόλλητα, κάτι που κάνει πολύ πιο ασφαλές το συγκεκριμένο δάπεδο για τους παίκτες, σβήνοντας επί της ουσίας τον κίνδυνο να γλιστρήσει το πόδι τους.

