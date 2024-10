Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε λίγα περιθώρια αλλά τα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο και έβγαλε ένα τρομερό play κόντρα στη Μονακό.

Στη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague, η Μονακό κατάφερε να υποτάξει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 85-79, ωστόσο ένα από τα πιο αξιόλογα στιγμιότυπα ανήκουν στην ομάδα από το Ισραήλ.

Οι παίκτες του Οντέντ Κάτας είχαν μόλις 0,2 δευτερόλεπτα ώστε να εκδηλώσουν επίθεση και παρόλο που όλα έμοιαζαν εναντίων τους εκείνοι κατάφεραν να βρουν καλάθι με alley oop και... tap in σε συνεργασία του Ταμίρ Μπλατ και του Ριβέρο.

RIVERO TIPS IT IN WITH 0.2 LEFT ON THE SHOT CLOCK! 😱



Improbable volleyball buzzer-beater by @jasielrivero14 after a great pass by Tamir Blatt! 🔥#MotorolaMagicMoments | @Moto pic.twitter.com/J4WMTtfHDv