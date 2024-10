Πλήγμα για την Μονακό η οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Φουρκάν Κορκμάζ για σχεδόν ένα μήνα ένεκα τραυματισμού.

Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Μονακό επί της Αρμάνι Μιλάνο με 93-80 για την πρεμιέρα της φετινής σεζόν στην EuroLeague το βράδυ της Πέμπτης (03/10).

Και αυτό γιατί ο Φουρκάν Κορκμάζ αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τους Ιταλούς με αποτέλεσμα να ανησυχήσει τους Μονεγάσκους. Ο Τούρκος άλλοτε ΝΒΑερ αποκόμισε ένα πρόβλημα στο πόδι το οποίο εν τέλει πρόκειται να τον κρατήσει εκτός παρκέ για σχεδόν ένα μήνα, χάνοντας σημαντικά παιχνίδια της ομάδας στην EuroLeague.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κορκμάζ αναμένεται να χάσει τα ματς με Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπαρτσελόνα, Βίρτους Μπολόνια, Παρί, Παρτιζάν και Ζαλγκίρις Κάουνας. Ιδιαίτερα σημαντικό το πλήγμα για τον Σάσα Ομπράντοβιτς μιας και ο 27χρονος φόργουορντ έδειξε με το... καλημέρα την κλάση του, αφού ήταν καθοριστικός με τους 10 πόντους του για τη νίκη επί της Αρμάνι.

Furkan Korkmaz will be sidelined for a few weeks due to his leg muscle injury, per BasketNews sources 🤕 pic.twitter.com/lQQuT3Oagd