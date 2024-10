ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Το θέμα δεν είναι πώς ξεκινάς αλλά πώς τελειώνεις, να γεμίσουμε το ΣΕΦ με τη Ζαλγκίρις»

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη σεζόν στη EuroLeague με την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έδωσε το σύνθημα ενόψει της συνέχειας, αρχής γενομένης από τον πρώτο εντός έδρας αγώνα με τη Ζαλγκίρις (11/10, 21:15).

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίζοντας την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα της EuroLeague. Οι Πειραιώτες μπήκαν με το... αριστερό στη διοργάνωση και την επομένη του αγώνα με τη Φενέρ έστειλαν την καθιερωμένη «ερυθρόλευκη» καλημέρα, εξηγώντας πως: «Το θέμα δεν είναι πώς ξεκινάς, αλλά πώς τελειώνεις»!

Παράλληλα, κάλεσαν τους φίλους της ομάδας να γεμίσουν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην προσεχή αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις: «Το θέμα δεν είναι πώς ξεκινάς, αλλά πώς τελειώνεις. Ο "μαραθώνιος" της EuroLeague μόλις ξεκίνησε. Πάμε να γεμίσουμε το ΣΕΦ στην αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις (11/10, 21.15) και να "ωθήσουμε" την ομάδα μας στην πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη για τη σεζόν 2024-25»!

Kalimera! ☕️🌥️💪🏽



~ It's not about how you start, it's about how you finish~



🏀 Ο "μαραθώνιος" της Ευρωλίγκας μόλις ξεκίνησε. Πάμε να γεμίσουμε το ΣΕΦ στην αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις (11/10, 21.15) και να "ωθήσουμε" την ομάδα μας στην πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη για τη σεζόν… pic.twitter.com/8gzOs3gZMx