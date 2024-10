Ο Σκότι Γουίλμπεκιν υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στην πρεμιέρα της EuroLeague με τον Ολυμπιακό και θα υποβληθεί σε επέμβαση, με τους Πειραιώτες να στέλνουν τις ευχές τους στον γκαρντ της Φενέρμπαχτσε για ταχεία ανάρρωση.

Η Φενέρμπαχτσε λύγισε τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της EuroLeague ωστόσο έχασε με τραυματισμό τον Σκότι Γουίλμπεκιν.

Ο γκαρντ της Φενέρ αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ, σε μία φάση που που πάτησε άσχημα το πόδι του και οι φόβοι για σοβαρό τραυματισμό επιβεβαιώθηκαν, με τις εξετάσεις να κάνουν λόγο για ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Έτσι ο Γουίλμπεκιν αναμένεται να χάσει τη σεζόν, αφού θα περάσει το συντομότερο δυνατό την πόρτα του χειρουργείου και η ομάδα της Κωνσταντινούπολης θα βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του.

Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός έστειλε μέσω social media ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Γουίλμπεκιν που στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο ξεκίνημα της χρονιάς.

🙏🏽 Sending healing thoughts your way. Get well soon Scottie Wilbekin!@FBBasketbol #OlympiacosBC pic.twitter.com/4wV1OfkqZc