Μπαρτζώκας για τον Γιασικεβίτσιους: «Ήταν ασεβής απέναντί μου» (vid)

Την εξήγησή του για τον έντονο διάλογο με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο φινάλε της αναμέτρησης της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό, έδωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Το φινάλε του παιχνιδιού της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό είχε μία έντονη λογομαχία του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι ψυχραιμότεροι μπήκαν ανάμεσά τους για να μην ξεφύγει η κατάσταση, με το επεισόδιο να λήγει άμεσα. Και τον προπονητή του Ολυμπιακού να τονίζει πως ο Λιθουανός ήταν ασεβής απέναντί του.

La poignée de main trèèèèès tendue entre Jasikevičius et Bartzókas 👀 Comme le dit si bien @NielsOnimus les confrontations entre ces deux équipes ne décoivent jamais ! #SKWEEKLive pic.twitter.com/MxhkDhTUIH

«Θα ήθελα να πω για τη συμπεριφορά του Γιασικεβίτσιους. Είχαμε από μία τεχνική ποινή. Όταν πήγα να του δώσω το χέρι μου ήταν ασεβής και μου επιτέθηκε. Το λέω για να το ακούσουν όλοι» ήταν τα λόγια του Μπαρτζώκα στη flash interview που ακολούθησε.

Ενώ στάθηκε και στην εικόνα του Ολυμπιακού, τονίζοντας πως «έπρεπε να αποφύγουνε πολλά πράγματα. 7 λάθη, κάναμε χαζά πράγματα. Δώσαμε επιθετικά ριμπάουντ, δεν είχαμε σκληράδα, κυρίως στην άμυνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει όλοι να καταλάβουν πως πρέπει να παίζουμε κάθε ματς σα να είναι το τελευταίο».

🚨😡 Bartzókas is REALLY MAD about Jasikevičius‼️ pic.twitter.com/rLhjMkQWqy