Πρόβλημα στην Αρμάνι Μιλάνο με τον Τζος Νίμπο να αποκομίζει θλάση από την πρεμιέρα της EuroLeague με την Μονακό και να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς με τον Ολυμπιακό.

Διπλό το κακό για την Αρμάνι Μιλάνο στην αρνητική πρεμιέρα της EuroLeague το βράδυ της Πέμπτης (04/10) κόντρα στην Μονακό.

Οι Ιταλοί όχι μόνο έφυγαν με ήττα από το Πριγκιπάτο αλλά προέκυψε πρόβλημα και με τον Τζος Νίμπο ο οποίος, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ομάδας, αποκόμισε μια θλάση στη βουβωνική χώρα η οποία τον θέτει νοκ-άουτ για σχεδόν από δύο εβδομάδες.

Έτσι, ο Αμερικανός σέντερ με το σλοβένικο διαβατήριο θα αναγκαστεί να κάνει... αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ την επόμενη Τρίτη 15 Οκτωβρίου για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

🇮🇹La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, nel corso della gara di Monaco, Josh Nebo ha riportato una lesione muscolare nella regionale inguinale sinistra che verrà rivalutata in due settimane.

🇬🇧During the Monaco EuroLeague game, Josh Nebo reported a muscle injury in the… pic.twitter.com/SDQNPEPbJ1