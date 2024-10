Ο Ζοζέ Μουρίνιο «δίνει» το παρών στο «Ulker sports and event hall» για να παρακολουθήσει δια ζώσης την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός για την πρεμιέρα της EuroLeague.

Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την πρεμιέρα της EuroLeague στην Τουρκία και το παιχνίδι έχει και ποδοσφαιρικό... άρωμα.

Και αυτό γιατί το παρών στο «Ulker Sports And Event Hall» δίνει ο Ζοζέ Μουρίνιο παρακολουθώντας δια ζωής την αναμέτρηση από τα courteats.

Φυσικά, ο πολύπειρος Πορτογάλος προπονητής βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό στην τεχνική ηγεσία της ποδοσφαιρικής ομάδας της Κωνσταντινούπολης και βρήκε χρόνο να δει από κοντά και την ομάδα μπάσκετ.

THE SPECIAL ONE enjoying some EuroLeague 🏀



Football royalty in the building - Jose Mourinho ⚽️ pic.twitter.com/rOf8LTt2e8