Η Μπασκόνια ήταν η μεγάλη νικήτρια στον αγώνα της πρώτης αγωνιστικής της Euroleague με αντίπαλο την Παρτιζάν Βελιγραδίου, ύστερα από ένα εντυπωσιακό ματς, επικρατώντας με 88-82.

Στην Ισπανία, η Μπασκόνια υποδέχτηκε την Παρτιζάν Βελιγραδίου στην πρεμιέρα της σεζόν στην Euroleague για το 2024-25. Ύστερα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που είχε σασπένς μέχρι και τα τελευταία λεπτά, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο έφτασε σε μία πολύ δύσκολη επικράτηση με 88-82.

Μπασκόνια – Παρτιζάν: Το ματς

Οι γηπεδούχοι αν και φάνηκαν να έχουν το πάνω χέρι στα πρώτα λεπτά (9-3, 5:44), δεν μπόρεσαν να κρατήσουν χαμηλά τους φιλοξενούμενους, με αποτέλεσμα οι Σέρβοι να τελειώσουν το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας το προβάδισμα με 17-16.

Στην δεύτερη περίοδο οι δύο πλευρές συνέχισαν το... ντέρμπι, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να διατηρεί τα ηνία στο σκορ (31-27, 4:56). Μάλιστα ο σύλλογος του Βελιγραδίου πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, όντας μπροστά με 38-32.

Με την έναρξη του δεύτερου μισού, η Παρτιζάν φάνηκε να παίρνει απόσταση ασφαλείας αλλά η Μπασκόνια δεν τα παράτησε και επέστρεψε στη διεκδίκηση του ματς. Στο 5:10 οι φιλοξενούμενοι ήταν στο 52-48 ενώ η περίοδος ολοκληρώθηκε με τη διαφορά στους 3 πόντους και το 60-57 υπέρ των Σέρβων.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν ξανά το προβάδισμα ενώ έμεναν 5:49 λεπτά για το τέλος. Η αναμέτρηση συνέχισε να θυμίζει κανονικό ντέρμπι καθ' όλη τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου με την απόσταση να είναι σταθερά σε απόσταση ενός καλαθιού. Στο 4:37 ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε challenge για out of bounds και κέρδισε την κατοχή η ομάδα του. Μετά από το time out που ακολούθησε ωστόσο, έγινε λάθος στην επαναφορά και η κατοχή πήγε στους γηπεδούχους ενώ ελάχιστες στιγμές αργότερα ο Καμπαρό πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή τάπα, διατηρώντας τη Μπασκόνια μπροστά.

Ύστερα από ένα διάστημα όπου χάλασε ο ρυθμός, ο Καμπαρό βρήκε μεγάλο τρίποντο για το 78-74, 2:17 πριν από τη λήξη. Αυτό έδωσε άλλο «αέρα» στον ισπανικό σύλλογο, ο οποίος πήρε τη νίκη με 88-82.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 32-38, 57-60, 88-82

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ: Στη λάθος επαναφορά στο 4:37 πριν το τέλος που έδωσε την ευκαιρία στη Μπασκόνια να παραμείνει μπροστά.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ: Ο Τάντας Σεντεκέρσκις που ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας από 14 πόντους με 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, μαζεύοντας 21 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.

ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Από τον Φρανκ Ντιλικίνα που σε 17:52 λεπτά εντός παρκέ είχε μόλις 3 πόντους με 1 ριμπάουντ.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ: Ο πρώτος σκόρερ Μάρκους Χάουαρντ που έφτασε τους 17 πόντους, ο Λουαού Καμπαρό με 15 αλλά και ο Τσίμα Μονέκε με 13.

ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ: Ταϊρίκ Τζόουνς που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους και 4 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η υπεροχή της Μπασκόνια στα κοψίματα με 6 αντί 0 της Παρτιζάν και το 60% των Ισπανών στα δίποντα.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ: Η Μπασκόνια υποδέχεται το Σάββατο (5/10, 19:00) την Ανδόρα στο ισπανικό πρωτάθλημα ενώ η Παρτιζάν την Κυριακή (6/10, 20:00) θα φιλοξενήσει τη Τσιμπόνα για την ABA Liga