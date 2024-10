Οι αρχηγοί της EuroLeague κλήθηκαν να επιλέξουν και ο Εβάν Φουρνιέ... νίκησε τον ανταγωνισμό, αφού ψηφίστηκε η πιο εντυπωσιακή μεταγραφή του καλοκαιριού.

Ο Εβάν Φουρνιέ αποτελεί αναμφίβολα μία προσθήκη που έκανε... ντόρο το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ο Γάλλος σούπερ σταρ φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» του Ολυμπιακού και αυτή η κίνηση ψηφίστηκε ως η πιο εντυπωσιακή από τους αρχηγούς της EuroLeague.

Οι «κάπτεν» των 18 ομάδων κλήθηκαν, όπως κάθε χρόνο, να ψηφίσουν σε ορισμένες κατηγορίες. Μεταξύ αυτών και η πιο εντυπωσιακή μεταγραφή, με τον Φουρνιέ να κερδίζει τον ανταγωνισμό.

Ο Γάλλος συγκέντρωσε το 27.78% των ψήφων και τοποθετήθηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας. Ενώ μεταξύ άλλων, ο Μάικ Τζέιμς ψηφίστηκε ως ο τύπος που είναι πιο δύσκολο να σταματήσει κανείς, ενώ ο Έντι Ταβάρες σε ποσοστό 44.44% ως ο αντίπαλος που θα ήθελαν να έχουν οι αρχηγοί στις ομάδες τους.

