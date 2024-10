Δύο ημέρες πριν από το τζάμπλ της Euroleague και η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έδωσε στην δημοσιότητα το εντυπωσιακό promo για τη νέα σεζόν 2024-25.

Με ένα θαυμάσιο βίντεο η Euroleague είχε καλεσμένους όλους τους σταρ της διοργάνωσης προκειμένου να «προμοτάρει» τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ο Ομπράντοβιτς παρουσίασε τα ευρωπαϊκά του τρόπαια λέγοντας ότι «είναι κάτι φίλοι μου», ο Αταμάν έβαλε σε όλους τους γυαλιά στο «bottle flip», ο Κουτλουάι θυμήθηκε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, Παπαλουκάς, Πρίντεζης έδωσαν το «παρών» στο πάρτι, όπως επίσης και όλη η «αφρόκρεμα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Επίσης οι Μποντιρόγκα, Γιασικεβίτσιους ήταν εκεί για να θυμηθούν τα παλιά, όπως επίσης και παίκτες από το «σήμερα» όπως οι Κώστας Παπανικολάου, Μάικ Τζέιμς, Βενσάν Πουαριέ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κ.α.

25 years of passion, devotion and unforgettable memories🧡



We're only 25 and the party just started... #EuroLeague25 I #ONLY25 pic.twitter.com/lZXrXSbZ7F