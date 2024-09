Το όνομα του Μπρέιντι Μάνεκ προστέθηκε από σήμερα στο απουσιολόγιο της Ζάλγκιρις, με τον Αμερικανό να χάνει μεταξύ άλλων και το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής απέναντι στον Ολυμπιακό.

Το ξεκίνημα της EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών, όμως η Ζάλγκιρις δεν είχε ευχάριστα νέα από την προπόνησή της. Ο Μπρέιντι Μάνεκ τραυματίστηκε στον αστράγαλό του και έτσι, όπως ενημέρωσαν οι Λιθουανοί, θα απουσιάσει για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Κάτι που σημαίνει πως ο Αμερικανός φόργουορντ δε θα βρίσκεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στη 2η αγωνιστική (11/10 - 21:15) της διοργάνωσης, όταν και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις.

Οι Λιθουανοί ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στο Κάουνας κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ενώ μετά τον Ολυμπιακό, ταξιδεύουν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν Βίρτους και Αρμάνι αντίστοιχα, στην πρώτη διπλή αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Μάνεκ την περασμένη σεζόν επιβεβαίωσε τη φήμη του εξαιρετικού σουτέρ, που κουβαλούσε από τις ΗΠΑ και σε περίπου 19 λεπτά που πατούσε παρκέ στη EuroLeague για τη Ζάλγκιρις, μέτρησε 7.5 πόντους και 40.7% στο τρίποντο, με 3.4 ριμπάουντ.

