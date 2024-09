Η Ζάλγκιρις «καθάρισε» από νωρίς την υπόθεση νίκη κόντρα στην Γιονάβα, επικρατώντας εκτός έδρας με σκορ 93-72 και έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα της, στρέφοντας πλέον το βλέμμα της στη πρεμιέρα της Euroleague.

Η Ζάλγκιρις συνεχίζει αήττητη τις υποχρεώσεις της στο εγχώριο πρωτάθλημα μετά από δύο αγωνιστικές, επικρατώντας εκτός έδρας της Γιονάβα με σκορ 93-72. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι δεν συνάντησε κάποιο πρόβλημα κόντρα στην Γιονάβα, καταλαμβάνοντας από νωρίς την θέση του οδηγού.

Με τους γηπεδούχους να δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν, η Ζάλγκιρις έφτασε άνετα στη νίκη και πλέον στρέφει το βλέμμα της στο ματς της Πέμπτης κόντρα στη Μπαρτσελόνα, με το οποίο θα ξεκινήσει το φετινό της ταξίδι στην Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 36-46, 55-72, 72-93

Highlights from the game in Jonava, where Zalgiris defeated CBet, 93-72. 🎞️ pic.twitter.com/HeCTnrefsv