Όπως ανακοίνωσε η Euroleague, οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα έχουν προμηθευτεί πάνω από 10.500 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν, εκφράζοντας την αγάπη τους για την ομάδα των «ερυθρόλευκων».

Η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα δηλώνει με κάθε ευκαιρία ότι θέλει να κυνηγήσει την διάκριση τη φετινή σεζόν, κάτι που εκφράζουν και οι παίκτες της ομάδας. Οι προσθήκες των Μάκινταϊρ, Ντόμπριτς και Κάνααν υποδηλώνουν ότι η ομάδα του Βελιγραδίου έχει βάλει ψηλά τον πήχη, κάτι που κάνει τους φίλους της ομάδας να «ψήνονται» ακόμα περισσότερο.

