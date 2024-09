Λάρκιν για Καλλιμάρμαρο: «Εκπληκτική ατμόσφαιρα, τα ξαναλέμε του χρόνου; »

Ο Σέιν Λάρκιν δεν κατάφερε να αγωνιστεί στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» λόγω τραυματισμού, με τον Αμερικανό γκαρντ ωστόσο να δηλώνει εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα και ελπίζει να επαναληφθεί το ίδιο και του χρόνου.

Το έκτο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» εντυπωσίασε ολόκληρη την μπασκετική κοινότητα, με τον γκαρντ της Εφές, Σέιν Λάρκιν να δηλώνει και αυτός με την σειρά του έκπληκτος από τις παραστάσεις που αποκόμισε από το Καλλιμάρμαρο και εκφράζει παράλληλα την επιθυμία του μέσω social media να επαναληφθεί και του χρόνου, κλείνοντας το... μάτι στον Παναθηναϊκό.

Στο ίδιο μήκος κύματος στάθηκε και ο σέντερ της Παρτίζαν, Μπράντον Ντέιβις, ο οποίος χαρακτήρισε ως όνειρο τη συμμετοχή του στο τουρνουά που διοργάνωσαν οι «πράσινοι».

Η ανάρτηση του 31χρονου «άσου» της Εφές

«Καταπληκτική ατμόσφαιρα, καταπληκτικό τουρνουά. Ευχαριστώ Παναθηναϊκέ που μας προσκάλεσες. Τα λέμε του χρόνου;».

Με τον ψηλό της ομάδας του Βελιγραδίου επίσης να «υποκλίνεται» στο Καλλιμάρμαρο και στην εμπειρία που έζησε.

Epic night playing #UnderTheStars

Hoopin outside takes you back! 35k+ Crowd, 1st ever Olympic arena built 330 BC, vs the Champs! A hoopers dream! & it’s only PreSeason! #Unforgettable pic.twitter.com/KQPfukME4p