Η Euroleague έδωσε μια «γεύση» από το νέο και... καταπράσινο ΟΑΚΑ με ένα χαρακτηριστικό video.

Η Media Day του Παναθηναϊκού για λογαριασμό της Euroleague περιλάμβανε και ένα μικρό... spoiler από την διοργανώτρια αρχή.

Συγκεκριμένα η κάμερα της κορυφαίας ευρωπαϊκής συλλογικής διοργάνωσης «τρύπωσε» στην κεντρικά σάλα του ΟΑΚΑ και μετέφερε το... καταπράσινο πλάνο από τις εξέδρες.

Όλα τα καθίσματα έχουν τοποθετηθεί κανονικά στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ενώ γίνονται παράλληλα και οι εργασίες για την τοποθέτηση του glass floor.

Δείτε το σχετικό βίντεο

WOW 🤩🔜



How OAKA is looking right now…@Paobcgr pic.twitter.com/pUP7pWWMrX