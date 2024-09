Η ομάδα της Βίρτους Μπολόνια παρουσίασε τη νέα της φανέλα θέλοντας να ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν από κάθε άποψη, όπως εξάλλου είχε κάνει και πέρυσι.

Η Βίρτους Μπολόνια ενόψει της νέας σεζόν στην Euroleague, όχι μόνο διατήρησε στο δυναμικό της ομάδας τον απόλυτο σταρ της, Τόρνικε Σενγκέλια, αλλά προχώρησε και στην προσθήκη ποιοτικών προσθηκών, όπως αυτή του Γούιλ Κλάιμπερν. Τ

η περασμένη σεζόν, η ομάδα του Ιταλικού Βορρά ξεκίνησε εντυπωσιακά τη παρουσία της στην Euroleague και κάτι τέτοιο θέλει να πραγματοποιήσει και φέτος, κάνοντας την αρχή εκτός παρκέ.

Η Μπολόνια προχώρησε στην εντυπωσιακή παρουσίαση της νέας της φανέλας, μέσω βίντεο που ανάρτησε ο Ιταλικός σύλλογος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A new chapter begins 🖤🏀



Introducing the new 24/25 Virtus Segafredo Bologna home kit 😍 pic.twitter.com/RLoYL6Wbjx