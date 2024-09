Οι φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή της ομάδας και... πολιόρκησαν τους παίκτες για ένα αυτόγραφο.

Λίγο πριν από την αναχώρηση των «πρασίνων» για το κλειστό «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», αρκετοί φίλοι της ομάδας θέλησαν να αποσπάσουν αυτόγραφα και μια φωτογραφία με τους αγαπημένους τους παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου (15/9, 19:00) για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» αλλά λίγο πριν μεταβεί η αποστολή στο γήπεδο δέχθηκε μια ευχάριστη έκπληξη. Φίλαθλοι της ομάδας, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, «πολιόρκησαν» τους παίκτες θέλοντας να εκδηλώσουν την αγάπη προς τα πρόσωπά τους.

Το ίδιο συνέβη και κατά την άφιξη της ομάδας στο γήπεδο καθώς εκατοντάδες φίλαθλοι περίμεναν τους «πράσινους» προκειμένου να τους αποθεώσουυν.

Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (16/9, 19:30) και την Μακάμπι Τελ Αβίβ πριν επιστρέψει και πάλι στην Αθήνα.

Η «λατρεία» στο ξενοδοχείο...

Leaving the hotel with our fans’ company ✍🏼💚#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/4lUIExIjrg