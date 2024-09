Η έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για τις Ευρωπαϊκές ομάδες απέχουν μόλις λίγες μέρες και η Παρτιζάν φρόντισε να παρουσιάσει τη νέα της φανέλα για την επόμενη σεζόν με ιδιαιτέρως ευφάνταστο τρόπο.

Στη Σερβία αγαπούν το μπάσκετ όσο λίγοι λαοί στον πλανήτη και τα συναισθήματα τους για την «πορτοκαλί θεά» τους οδηγούν σε όμορφες εμπνεύσεις, όπως αυτή της παρουσίασης φανέλας της Παρτιζάν η οποία είναι απλά...ποιητική. Οι κύριες διαφορές με τη περσινή εμφάνιση είναι οι κάθετες χαρακτηριστικές γραμμές της Πατριζάν, οι οποίες φέτος εμφανίζονται πιο διακριτικές.

To je priča koja nikad kraja nema, jer nju piše ceo svet.



It is a neverending story, because the whole world is writing it. #KKPartizan | @EuroLeague @ABA_League pic.twitter.com/2rINxhrpZC