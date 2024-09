Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ κέρδισε το βραβείο του One Team Ambassador από την EuroLeague One Team για την σεζόν 2023-2024.

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ μετά την κατάκτηση της Stoiximan GBL και της EuroLeague, πρόσθεσε άλλο έναν... τίτλο στην πλούσια καριέρα του.

Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR στην πρώτη του χρονιά με την φανέλα των «πρασίνων», βραβεύτηκε από την EuroLeague One Team ως ο καλύτερος πρεσβευτής κοινωνικής δράσης.

Συγκεκριμένα ο Χουάντσο δείχνοντας το κοινωνικό του πρόσωπο, συμμετείχε στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, «ΟΝΕ ΤΕΑΜ» με το σύνθημα «Basketball is Everywhere» και στις αρχές του 2024 επισκέφτηκε την προπόνηση των αθλητών των Special Olympics Hellas.

Juancho Hernangomez won the One Team Ambassador Award for 2023/24 season! 🏆🥇



Congratulations @juanchiviris41 💚



Congratulations to all the participants @SOHellas 🙏🏼#WeTheGreens #paobcaktor #WeAreAllOneTeam pic.twitter.com/ymLN1O5czt