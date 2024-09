Υπόκλιση ΤΣΣΚΑ Μόσχας σε Πρίντεζη: «Αγαπητέ Γιώργο, ήταν τιμή να σε έχουμε αντίπαλο»

H TΣΣΚΑ Μόσχας αποθέωσε τον Γιώργο Πρίντεζη μέσω ανάρτησης.

Το 2012 ο Γιώργος Πρίντεζης είχε... εκτελέσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό με πεταχτάρι και έδωσε την κούπα της Euroleague στον Ολυμπιακό. Οι Ρώσοι σίγουρα θα το θυμούνται για πάντα το πως έχασαν το τρόπαιο, όμως έδειξαν πως ξέρουν σέβονται τους σπουδαίους.

Ο Γιώργος Πρίντεζης θυμήθηκε τα παλιά στο ΣΕΦ, στη βραδιά που πέρασε στο πάνθεον του Ολυμπιακού και είδε την φανέλα του να αποσύρεται. Μάλιστα σκόραρε πέντε πόντους και φυσικά το νικητήριο... πεταχτάρι, θυμίζοντας άλλες εποχές, για το τελικό 84-83 των Πειραιωτών. Και Η ΤΣΣΚΑ του έβγαλε το καπέλο μέσω της ανάρτησης της.

«Αγαπητέ Γιώργο, ήταν τιμή να σε έχουμε αντίπαλο και ευχαρίστηση να σε δούμε να αγωνίζεσαι στο κορυφαίο επίπεδο σε κάθε ματς. Να έχεις κάθε επιτυχία στη ζωή σου μετά το μπάσκετ, όπως και στην καριέρα σου.

Με πολύ σεβασμό, ΤΣΣΚΑ Μόσχας», ανέφεραν.

Dear Georgios!



It was an honor to have you as an opponent, it was a pleasure to watch you performing on a highest level in every game. Have as much success in your post-basketball life as in your glorious career.



Much respect, CSKA Moscow.



