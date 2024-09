Την απόλυτη αποθέωση γνώρισε ο Γιώργος Πρίντεζης όταν πέρασε στο παρκέ του ΣΕΦ για τελευταία φορά στην καριέρα του φορώντας τη φανέλα με το νούμερο «15». Ευστόχησε σε τρίποντο και στο «πεταχτάρι» της νίκης του Ολυμπιακού!

Μπορεί ο 39χρονος (πια) Πρίντεζης να αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επίσημο ματς πριν από δύο χρόνια ωστόσο το «last dance» της καριέρας του «γράφτηκε» στην φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Μετά τη λαμπερή και συγκινητική τελετή προς τιμήν του που είχε ως αποκορύφωμα την απόσυρση του «15» για πάντα στην οροφή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ο Γιώργος Πρίντεζης είδε το νεύμα του Γιώργου Μπαρτζώκα να περάσει και πάλι στο παρκέ τρία λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.

Η αποθέωση είχε αρχίσει από τη στιγμή που είχε σηκωθεί από τη θέση του δίπλα από τον Κώστα Παπανικολάου και δη πέντε λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης προκειμένου να φορέσει και πάλι τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδα. Ένα λεπτό αργότερα και δη μετά από τάιμ άουτ, ο Πρίντεζης σήκωσε το ΣΕΦ στο πόδι!

Συγκεκριμένα βρέθηκε στην ίδια πεντάδα με τους Βιλντόζα, Μιλουτίνοφ, Παπανικολάου και Ντόρσεϊ. Αποκορύφωμα; Πρώτο σουτ και... μέσα! Σαν το παλιό καλό κραασί. Όπως παλιά! Πήρε το τρίποντο από τις 45 μοίρες στα 3:38 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης και «έγραψε» το 77-74. Στη συνέχεια; Πραγματικό πανδαιμόνιο στο φαληρικό παλέ!

Βέβαια ακολούθησαν δύο άστοχα σουτ (ένα «πεταχτάρι» και ένα τρίποντο) ωστόσο... μικρή σημασία έχει. Το αποκορύφωμα ήρθε στο τέλος καθώς με δικό του καλάθι ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπι με 84-83!

As if not one day has passed! #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #AMomentToRemember pic.twitter.com/XgvAJ9ROuW