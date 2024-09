Ολυμπιακός για Χάινς: «Ευγνώμονες για όλα όσα έκανες για την ομάδα και το μπάσκετ γενικότερα»

Ο Κάιλ Χάινς αποχαιρέτησε την ενεργό δράση και η ΚΑΕ Ολυμπιακός είπε το δικό της «αντίο» στον Αμερικανό φόργουορντ/σέντερ.

Αν μη τι άλλο στον Ολυμπιακό κατάφερε να εκτοξεύσει την καριέρα του στα ύψη! Μέσα σε δύο χρόνια ήταν από τους πρωταγωνιστές για τις «back to back» κατακτήσεις στην Euroleague και έκτοτε αποτέλεσε μία από τις πιο σταθερές αξίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σε οποιαδήποτε ομάδα και αν αγωνίστηκε στη συνέχεια.

Ο Κάιλ Χάινς αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρας του στα 38 του χρόνια και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τον «αποχαιρέτησε» με τον δικό της τρόπο.

«Αποσύρεσαι από το μπάσκετ, αλλά όχι από τις αναμνήσεις μας. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό και στο μπάσκετ γενικότερα. Ήσουν ένας σπουδαίος παίκτης και είσαι ακόμα πιο σπουδαίος άνθρωπος. Είμαστε περήφανοι που ήσουν και είσαι μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Απόλαυσε την απόσυρση από την ενεργό δράση. Και απόλαυσε όλες τις συναρπαστικές περιπέτειες που ακολουθούν...» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα στα social media.

🙌🏾🙏🏾 Retiring from the game, but not from our memories! @SirHines , we are so grateful for everything you've done for OlympiacosBC club and for the game of basketball in general. You were a great player and you are an even better person! We are proud that you were and still are a… pic.twitter.com/QBLBOa1FEu