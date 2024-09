Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ, τέθηκαν στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, κάνοντας την πρώτη τους προπόνηση για τη φετινή σεζόν με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την εντατική προετοιμασία και τη σκληρή δουλειά ενόψει της νέας σεζόν, με τον κόσμο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να αυξάνεται διαρκώς. Οι τελευταίοι που είχαν άδεια, Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ, επέστρεψαν και αυτοί και πλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει άπαντες στη διάθεσή του.

Με τον αρχηγό, μάλιστα, να δίνει το σύνθημα για την καινούργια σεζόν, η οποία φυσικά αποτελεί ιστορικής σημασίας για τον Ολυμπιακό, μιας και ο σύλλογος του Πειραιά κλείνει 100 χρόνια ζωής.

Με τους Πειραιώτες να συνεχίζουν τη δουλειά, λίγες ημέρες πριν από τα αποκαλυπτήρια μπροστά στο κοινό τους, αφού την Παρασκευή (6/9), το ΣΕΦ θα ανοίξει τις πύλες του για την απόσυρση της φανέλας του Γιώργου Πρίντεζη.

