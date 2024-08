Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς, κατηγόρησε τον Τζέιμς Νάναλι ότι παραβίασε τους εσωτερικούς κανονισμούς και ο Αμερικανός περιφερειακός πέρασε στην αντεπίθεση.

Η Παρτιζάν προχώρησε σε ολικό rebuilding στην offseason, υπογράφοντας 11 νέους παίκτες μετά την περσινή αποτυχία στη EuroLeague και την απώλεια τριών τίτλων από τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Οι Σέρβοι ανανέωσαν το ρόστερ τους, αποχαιρετώντας μεταξύ άλλων τον Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος είχε κομβικό ρόλο στο παιχνίδι της Παρτιζάν την τελευταία διετία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς, αναφέρθηκε στην αποδέσμευση του Αμερικανού, εξηγώντας πως: «Πέρα από το συμβόλαιο, οι παίκτες υπογράφουν παράλληλα τον εσωτερικό κανονισμό που πρέπει να σέβονται. Τιμωρήθηκε επειδή έπαιξε ξύλο με παίκτη του Ερυθρού Αστέρα».

Ο Μιχαήλοβιτς αναφέρθηκε στο περιστατικό πριν από από το Game 3 των τελικών της ABA Liga, όταν ο Νάναλι γρονθοκόπησε τον Στέφαν Λαζάρεβιτς.

Πάντως ο Νάναλι έδωσε τις εξηγήσεις του μέσω Twitter και κατηγόρησε την Παρτιζάν για καθυστέρηση στις πληρωμές: «Αυτές οι δηλώσεις είναι δυσφήμηση χαρακτήρα! Ήμουν σε αυτοάμυνα. Έλα τώρα, ας μην μιλάμε για εσωτερικούς κανονισμούς. Δεν μπορείς να το λες αυτό (σ.σ. ότι παραβίασα τον εσωτερικό κανονισμό) αλλά να μην με πληρώνεις εγκαίρως για δύο χρόνια! Θα σταματήσω εδώ».

Oh🤔 this is defamation of character since I acted in self defense. @Ostoja1945 cmon now, let’s not talk team rules & regulations. You can’t say this but not pay me on time for 2yrs, I guess rules & contracts only apply if players don’t follow them?! I’ll stop here. https://t.co/Wan1QnPb05