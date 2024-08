ΜακΙντάιρ για Τεόντοσιτς: «Ίσως τον ενοχλήσουν όλες οι ερωτήσεις μου μέχρι το τέλος της σεζόν»

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ περνάει καλά δίπλα στον Μίλος Τεόντοσιτς και το δείχνει, κάνοντάς του διαρκώς... ερωτήσεις.

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ έκανε το βήμα από την Μπασκόνια στον Ερυθρό Αστέρα το καλοκαίρι, εκεί όπου αναμένεται να συνθέσει ένα εντυπωσιακό δίδυμο με τον Μίλος Τεόντοσιτς, όσον αφορά τη δημιουργία.

Ο Αμερικανός γκαρντ μάλιστα, πόσταρε φωτογραφία στο twitter με αυτόν και τον Τεόντοσιτς να συζητούν. Κάνοντας τον απαιτούμενο αυτοσαρκασμό, ο ΜακΙντάιρ ανέφερε πως «ίσως τον ενοχλήσουν όλες οι ερωτήσεις μου μέχρι το τέλος της σεζόν».

Αποδεικνύοντας πως έχει πολλά να μάθει δίπλα στον Τεόντοσιτς αυτήν τη σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα. Άλλωστε και οι δύο είναι σπουδαίοι δημιουργοί, με τον ΜακΙντάιρ μάλιστα να έχει από πέρσι και το παιχνίδι κόντρα στη Βιλερμπάν, το ρεκόρ στις ασίστ για ένα παιχνίδι της EuroLeague με 20.

He might get annoyed with all the questions I have before the end of the season 😂 pic.twitter.com/WqreUplqdm