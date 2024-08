Η Euroleague παρουσίασε σε ένα βίντεο τις καλύτερες στιγμές του Κώστα Σλούκα από τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Η σεζόν του 2023-24 της Euroleague έφτασε στο τέλος της πριν από μερικούς μήνες, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να κατακτά την κορυφή της Ευρώπης, παίρνοντας τα «σκήπτρα» από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κώστας Σλούκας, σε μία ιστορική χρονιά για τον ίδιο η οποία είχε αρχίσει μάλιστα με την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και την μεταγραφή του στο «τριφύλλι», μετρούσε κατά μέσο όρο από 12,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 26:14 λεπτά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Euroleague παρουσίασε σε ένα βίντεο διάρκειας 13 λεπτών περίπου τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα γκαρντ.

Kostas Sloukas 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐒 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟒 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 with @Paobcgr 🟢🟢



🥈2023-24 All-EuroLeague Second Team

🏆2023-24 EuroLeague champion

⭐️2023-24 Final Four MVP#EveryGameMatters pic.twitter.com/Htd4Fdnjfj