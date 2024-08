Παίκτης της Παρί είναι και επίσημα ο Γιακούμπα Ουαταρά που αποχώρησε από τη Μονακό.

Δεν θα αφήσει το γαλλικό πρωτάθλημα ο Γιακούμπα Ουαταρά. Ο 32χρονος περιφερειακός ανακοινώθηκε από την Παρί, αφήνοντας τη Μονακό. Με αυτό τον τρόπο θα παίζει ξανά στη Euroleague αλλά με άλλη ομάδα.

Ο Ουαταρά αγωνίστηκε σε 26 ματς τη φετινή σεζόν και είχε 4.2 πόντους και 1.5 ριμπάουντ. Σούταρε με το εντυπωσιακό 47.9% στα τρίποντα. Ο παίκτης έχει αγωνιστεί σε τρεις διαφορετικές σεζόν με τη Μονακό στη Euroleague.

New Player Unlocked 🔓🎮



Bienvenue à Paris Yakuba Ouattara 😈



En provenance du rocher, « Yak » débarque à Paname fort de ses deux titres de champion de France et de son expérience EuroLeague avec la Roca Team 💪



Let’s get to work @yakubaouattara 🫡 pic.twitter.com/GSTtAf2AMp