Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η Μονακό καθώς ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Φουρκάν Κορκμάζ!

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «γάμου» έλαβε τέλος και ο Τούρκος γκαρντ/φόργουορντ αποτελεί και επίσημα παίκτη των Μονεγάσκων!

Εδώ και αρκετές ημέρες είχε... προετοιμαστεί το έδαφος για την απόκτηση του Κορκμάζ από την ομάδα του Πριγκιπάτου, με τη Μονακό να ανακοινώνει την απόκτησή του!

Ο ίδιος ο παίκτης με χαρακτηριστική ανάρτηση είχε αποχαιρετήσει τους Σίξερς και το ΝΒΑ ύστερα από επτά σερί σεζόν προκειμένου να επιστρέψει στην Ευρώπη. Ο Κορκμάζ έχει μετρήσει 328 ματς με τη φανέλα των Φιλαντέλφια Σίξερς με 6.8 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 36% στα τρίποντα.

Με την προσθήκη του 27χρονου Τούρκου, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς έφτασε στα τέσσερα νέα αποκτήματα ενόψει της νέας σεζόν μετά τους Καλάθη, Παπαγιάννη, Βίτο Μπράουν και Μπεγκαρίν.

