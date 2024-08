Ο Φουρκάν Κορκμάζ είπε «αντίο» στους Φιλαντέλφια Σίξερς και ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το Πριγκιπάτο.

Η είδηση που είχε προαναγγείλει η τουρκική ιστοσελίδα «Basketfaul» για τη μετακίνηση του Φουρκάν Κορκμάζ στη Μονακό αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά.

Ο Τούρκος γκαρντ/φόργουορντ αποχαιρέτησε τους Φιλαντέλφια Σίξερς στους οποίους αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια και όπως ανέφερε «ένα νέο κεφάλαιο αρχίζει στην καριέρα μου».

Το Πριγκιπάτο του Μονακό αναμένεται να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του επιστρέφοντας στην Ευρώπη ύστερα από μια μακρά θητεία στο ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα έχει μετρήσει 328 ματς στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Σίξερς με 6.8 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 36% στα τρίποντα

To the Sixers Family,



I didn’t have a chance to say goodbye, but now I want to take a moment to do so.



Thank you to the Sixers organization, to the amazing fans, and to my coaches and teammates. Your support and love have been incredible. I’ve made incredible friendships… pic.twitter.com/ks8zo1PIFu